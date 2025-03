Fantacalcio, al via la 30esima giornata: i consigli per la formazione

A 1 Football Social Club su 1Station Radio, è intervenuto Nicola Ribezzo, esperto di fantacalcio per i consigli della prossima giornata di serie A: “Per chi ha calciatori in rosa delle squadre nelle prime posizioni consiglio in porta Skorupski del Bologna che sebbene giochi in trasferta è un portiere molto costante, in difesa punterei su Nuno Tavares che può fare bene contro Lazaro del Torino; a centrocampo punterei decisamente su Koopmeiners della Juve che con Tudor in panchina sarà più libero di manovrare e meno ingarbugliato nei tatticismi di Motta che lo hanno limitato. Non bisogna però dimenticare il ritorno di Neres ma ad oggi non si sa Conte lo faccia partire titolare. Tuttavia anche in gara il brasiliano è un calciatore che ha dimostrato di saper fare la differenza; in attacco, vista la mancanza di Lautaro in casa Inter non si può non puntare su Thuram che è il punto di forza dell’Inter in attacco in questo momento e non è sbagliato prevedere un suo gol”.

Mentre per chi non ha calciatori dei top 5 e deve risalire la classifica, Ribezzo consiglia: ”In porta dico Caprile che è in un ottimo momento di forma ma anche Svilar della Roma non è da sottovalutare contro un Lecce poco prolifico in attacco; in difesa consiglio Del Prato del Parma calciatore con il vizietto del gol e che già ha segnato 4 volte; a centrocampo Alexis Saelemaekers è senza dubbio da schierare ed avrà molti spazi per poter incidere. In alternativa Diao del Como è un ottima scelta vista l’assenza di Nico Paz; infine in attacco grande fiducia a Kean che sebbene gioca contro l’Atalanta ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma. In alternativa Piccoli contro la difesa del Monza può essere un ottima scelta”.

Infine sui pericoli e quindi calciatori da non schierare Ribezzo consiglia di evitare: "Acerbi ha dimostrato di essere a suo agio contro calciatori molto fisici come Lukaku ed Haaland ed ecco che non punterei su Lucca. Discorso analogo su Pinamonti che potrebbe andare in difficoltà contro la difesa a tre della Juve”