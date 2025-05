Fazzini fa sognare l'Empoli: Parma sotto di un gol e di un uomo all'intervallo

Primo tempo perfetto per l’Empoli al Castellani: la squadra di Nicola sfrutta l’entusiasmo del pubblico e la qualità di Fazzini, ancora una volta decisivo con un gol da trequartista puro. Il vantaggio numerico complica i piani del Parma, punito da due errori di Valenti nel giro di pochi minuti. Tuttavia, nonostante il dominio territoriale dopo l'espulsione, l’Empoli non è riuscito a raddoppiare, lasciando aperto uno spiraglio per la ripresa.

