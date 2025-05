Ufficiale Parma, Chivu perde un difensore per il Napoli: Valenti sarà squalificato

Parma sotto di un gol a Empoli e con un uomo in meno. La squadra di Chivu è rimasta in dieci al 31' per un doppio giallo a Valenti. Il difensore centrale del Parma, dopo un ammonizione per una trattenuto su Henderson al 22', ha rimediato il secondo giallo e il rosso dopo una clamorosa ingenuità: trattenuta su Esposito. Valeri era anche diffidato e salterà la prossima sfida di campionato al Tardini contro il Napoli.

