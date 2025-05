La Lazio (con l'uomo in più) riacciuffa la Juve al 96'! Resta aperta la lotta Champions

All'Olimpico la sfida per il quarto posto tra Lazio e Juventus finisce 1-1. La ripresa ribalta completamente il copione del primo tempo, trasformando una gara sonnolenta in un secondo tempo pieno di episodi e colpi di scena. Dopo l’illusione bianconera firmata Kolo Muani, l’espulsione di Kalulu complica tutto e spinge la Lazio a una reazione veemente nell'ultima mezz'ora.

Il pari nel finale con Vecino è il giusto premio per l’assalto biancoceleste, mentre la Juve paga a caro prezzo errori individuali e cambi poco efficaci. Per la squadra di Baroni anche un rigore annullato per fuorigioco dal Var e un palo di Dia. Ne esce un 1-1 che scontenta entrambe: la Lazio resta agganciata alla zona Champions, la Juve spreca l’occasione di blindare il quarto posto. Quota 64 per bianconeri e biancocelesti, in attesa di Atalanta-Roma di lunedì sera. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus 64*

Lazio 64*

Roma 63

Bologna 62*

Milan 60*

Fiorentina 59

Como 48*

Torino 44

Udinese 44

Genoa 39

Cagliari 33*

Verona 32

Parma 32

Lecce 27

Venezia 26

Empoli 25

Monza 15

* una partita in più