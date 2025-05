Tre punti d’oro per l'Empoli, Parma ko al Castellani

L’Empoli batte il Parma 2-1 al Castellani: la squadra di Nicola sfrutta l’entusiasmo del pubblico e la qualità di Fazzini, ancora una volta decisivo con un gol da trequartista puro. Il vantaggio numerico complica i piani del Parma, punito da due errori di Valenti nel giro di pochi minuti. Tuttavia, nonostante il dominio territoriale dopo l'espulsione, l’Empoli non è riuscito a raddoppiare.

Nella ripresa, come prevedibile, l'Empoli prova a fare la partita, forte dell'uomo in più. Ma il Parma non demorde e comincia a crescere quando Chivu mette mano alla panchina. Tra gli altri, dentro Djuric. E l'ex Monza decide di scegliere la notte giusta per realizzare il primo gol in maglia gialloblù: stacco imperioso sul secondo palo, Vasquez beffato per l'1-1. I ducali la riprendono con l'uomo in meno. Freddato il Castellani.

L'Empoli, spinto dai suoi tifosi, cerca una reazione. Ancora con la panchina. Stavolta a uscire è Anjorin, uno che nel girone di ritorno si è eclissato, causa problemi fisici. E pure lui sceglie la notte perfetta, anche meglio di Djuric, per fare gol. Ed è un gol bellissimo: stop e fucilata dalla distanza per il 2-1, una perla che ha un peso enorme nella corsa-salvezza. Perché finisce così la partita: 2-1 per l'Empoli, che ritrova una vittoria che mancava da dicembr