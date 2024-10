Ferguson, calvario (quasi) finito: 8 mesi dopo rientra in gruppo nel Bologna

Buonissime notizie in casa Bologna. Lewis Ferguson, centrocampista scozzese che aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, è infatti tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e tra poche settimane rientrerà in campo in gare ufficiali, non appena avrà ritrovato la forma. Questa la nota diramata dal club felsineo:

"A due giorni dalla partita con il Milan, i rossoblù hanno svolto una partitella a campo ridotto e lavoro tattico. Lewis Ferguson, a sei mesi di distanza dall’infortunio al ginocchio destro, è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Seduta differenziata per Martin Erlic e Michel Aebischer, terapie per Oussama El Azzouzi".