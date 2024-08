Finisce il tormentone Gudmundsson: il Genoa ha dato l'ok alla Fiorentina, le cifre

vedi letture

Albert Gudmundsson-Fiorentina, ora è davvero fatta. La Fiorentina ha chiuso per l'arrivo dell'islandese che arriverà a Firenze nella giornata di domani per le visite mediche: secondo Sky Sport l'operazione s'è chiusa in prestito oneroso a 8 milioni di euro più 3,5 di bonus, con obbligo riscatto fissato a 17 per un'operazione complessiva da 28,5 milioni di euro.

La spinta decisiva per chiudere il trasferimento è arrivata dalla trattativa con Pinamonti e il Sassuolo. Il Genoa infatti ha identificato nell'attaccante italiano l'erede di Retegui e ora il club ligure ha ricevuto dei segnali confortanti e positivi in termini di negoziazione, sulla base di un'intesa di prestito a 2 milioni di euro ed obbligo di riscatto stabilito a 14 milioni.