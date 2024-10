Finito il summit sindaco-Prefetto: Bologna-Milan non si giocherà al Dall'Ara

L'incontro tra il Sindaco di Bologna Matteo Lepore e il Prefetto Attilio Visconti s'è concluso da pochi minuti e non ha cambiato lo status quo: Bologna-Milan di domani pomeriggio, riferisce 'Sky', non si giocherà al Dall'Ara. Nemmeno a porte chiuse. Il primo cittadino della città emiliana ha ribadito le criticità che hanno portato all'ordinanza di ieri sera e ha confermato la volontà di non coinvolgere le forze dell'ordine attualmente impegnate in vicende più urgenti per la partita. A questo punto la palla passa alla Lega Serie A che sposterà la partita su un campo neutro. Due le possibilità: il Sinigaglia di Como e il Castellani di Empoli (la più probabile). In entrambi i casi, la gara si disputerà a porte chiuse.

Ieri il Sindaco di Bologna Matteo Lepore ha chiuso il Dall'Ara con questa ordinanza: "Sabato al Dall’Ara non si giocherà Bologna-Milan. Il Sindaco, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita di calcio in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Renato Dall’Ara.

A seguito dell’alluvione che ha interessato il Comune di Bologna dal 19 ottobre in alcune zone della città – si legge nell’ordinanza - ed in particolare nel quartiere Porto-Saragozza (proprio dove si trova lo Stadio Dall’Ara), sono in corso intense attività di ripristino della situazione nelle aree pubbliche e nelle proprietà private.

Le intense piogge di questi giorni e le previsioni meteorologiche per le prossime giornate non consentono di prevedere il ritorno alla normalità nelle prossime ore, vista anche l’Allerta meteo emessa per la giornata di domani.

La partita Bologna-Milan peraltro porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di Ordine Pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte.

Tutto ciò creerebbe notevoli difficoltà alle operazioni in corso ed aggraverebbe il contesto in cui già si trova quella zona, creando rischi per l’incolumità e la sicurezza delle persone.

La necessità di sospendere la partita Bologna/Milan è stata condivisa dal Sindaco durante l’incontro di questo pomeriggio del Centro Coordinamento Soccorsi tenutosi presso la Prefettura di Bologna".