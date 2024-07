Fiorentina, Amrabat ritorna alla base (per ora): il Man United ha comunicato il mancato riscatto

Niente permanenza al Manchester United per Sofyan Amrabat (27 anni), che almeno per il momento farà ritorno alla Fiorentina e si metterà a disposizione del nuovo allenatore Raffaele Palladino per il ritiro estivo che la squadra toscana sta tenendo al Viola Park.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, infatti, in queste ore alla Fiorentina è arrivata una comunicazione ufficiale da parte del Manchester United, che ha fatto sapere di non essere interessato ad attivare l'opzione a sua disposizione per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista marocchino classe 1996.

Amrabat perciò tornerà almeno momentaneamente in forza alla Fiorentina e a partire da mercoledì, giovedì al massimo, sarà a disposizione al Viola Park per riprendere con gli allenamenti, mentre la squadra sarà impegnata in quei giorni in una tournée in terra inglese. La sua cessione in questa sessione estiva, comunque, rimane probabile: non c'era solo il Manchester United, altre società di Premier League vengono segnalate come interessate a lui e presto potrebbero muoversi in maniera concreta.