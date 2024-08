Fiorentina, assalto a Gudmundsson: interesse concreto per l'esterno

La Fiorentina fa sul serio per Albert Gudmundsson del Genoa. Come scrive Gianluigi Longari di Sportitalia, i viola cercano l'esterno rivelazione dell'ultimo campionato accostato in passato anche al Napoli. Gudmundsson in passato era stato accostato anche a Inter e Napoli ma ora la società di Commisso sembra in vantaggio.

Gudmundsson alla Fiorentina? Possibile, probabile, anche perché Nico Gonzalez partirà: piace all'Atalanta ma soprattutto alla Juventus.