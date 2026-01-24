Ufficiale

Fiorentina-Cagliari, le formazioni: Solomon debutta dal 1'

Fiorentina-Cagliari, le formazioni: Solomon debutta dal 1'
© foto di Federico De Luca 2026
Serie A
di Antonio Noto

Alle 18 al Franchi Fiorentina e Cagliari si affrontano per il match valido per la 22ª giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
Allenatore: Paolo Vanoli.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Ze Pedro; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy.
Allenatore: Fabio Pisacane.