Lazio, altro colpo per Gattuso: affare in chiusura per Gudmundsson

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La Lazio è sempre più vicina ad Albert Gudmundsson. Il club biancoceleste sta infatti definendo l’arrivo dell’ala islandese classe 1997 dalla Fiorentina, con la trattativa ormai entrata nella fase conclusiva. Tra le due società è già stato raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore, mentre restano da limare gli ultimi dettagli con il diretto interessato. In particolare, le parti stanno lavorando sui numeri relativi allo stipendio, passaggio necessario per arrivare alla definizione completa dell’operazione e permettere a Gudmundsson di iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lazio.

Gudmundsson in arrivo, Cancellieri resta

L’arrivo dell’attaccante islandese non dovrebbe però cambiare il futuro di Matteo Cancellieri. Il giocatore, infatti, va verso la permanenza nella rosa biancoceleste anche dopo l’eventuale chiusura dell’operazione con la Fiorentina. Cancellieri dovrebbe quindi continuare a far parte della squadra guidata da Gennaro Gattuso, che potrà contare sulla sua presenza anche nella prossima stagione.