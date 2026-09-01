Clamoroso Roma: sta per cedere Koné al Chelsea, le cifre

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La trattativa per il trasferimento di Manu Koné al Chelsea sarebbe entrata in una fase avanzata. Il club inglese e la Roma stanno lavorando all’operazione sulla base di una cifra che si aggirerebbe intorno ai 52 milioni di sterline. Il centrocampista francese, arrivato nella Capitale per diventare uno dei punti di riferimento della squadra giallorossa, potrebbe dunque essere protagonista di un’importante cessione. I contatti tra le parti proseguono e l’operazione sembra aver raggiunto uno stadio particolarmente significativo. Lo fa sapere Sky Sport.

Gittens sempre più vicino alla Roma

Parallelamente alla possibile partenza di Koné, la Roma sarebbe vicina a un’operazione in entrata con il Chelsea. Il giovane attaccante Jamie Gittens è infatti sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa con la formula del prestito. Il giocatore potrebbe così lasciare temporaneamente Londra per trasferirsi nella Capitale e mettere a disposizione della squadra le proprie qualità offensive