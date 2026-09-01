Koné-Chelsea, Gasperini stoppa tutto: il centrocampista non lascia la Roma

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La cessione di Manu Koné al Chelsea sembrava ormai a un passo dalla definizione, ma l’operazione ha subito una brusca frenata. A bloccare la partenza del centrocampista della Roma sarebbe stato Gian Piero Gasperini, che avrebbe chiesto espressamente alla società di non lasciar partire il giocatore. La trattativa era entrata in una fase particolarmente avanzata, con le due proprietà americane, rappresentate da Dan Friedkin e Todd Boehly, impegnate nel confronto per trovare un’intesa. Sul tavolo ci sarebbe stata un’offerta particolarmente vantaggiosa per il club giallorosso, tanto da rendere concreta la possibilità di un trasferimento a Londra.

Gasperini decisivo: Koné resta alla Roma

Proprio quando l’affare sembrava destinato a concludersi, è arrivato l’intervento dell’allenatore. Gasperini avrebbe infatti manifestato alla dirigenza la propria volontà di trattenere Koné, considerato un elemento importante per il progetto tecnico della squadra. Il tecnico avrebbe quindi convinto il presidente Friedkin a respingere la proposta del Chelsea, nonostante le condizioni economiche fossero particolarmente favorevoli. Una decisione destinata a incidere sul mercato della Roma e sulle strategie del club, con Gasperini che ha fatto valere il proprio peso nelle scelte societarie. Al momento, dunque, Koné resta nella Capitale e la trattativa con il Chelsea sembra destinata a essere accantonata, almeno dopo il decisivo intervento dell’allenatore giallorosso.