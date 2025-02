Ufficiale Fiorentina-Como, le formazioni: Palladino lancia Folorunsho, Zaniolo e Fagioli dal 1'

Obiettivo diversi in palio oggi al "Franchi". La Fiorentina ospita il Como nel match dell'ora di pranzo con l'obiettivo di riscattare immediatamente la sconfitta di San Siro contro l'Inter e ritornare in corsa per un posto nell'Europa che conta. Di fronte però ci saranno gli uomini di Cesc Fabregas, protagonisti del mercato di gennaio ma sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. I lariani sono reduci da tre sconfitte consecutive e quattro nelle ultime cinque uscite ufficiali. Urge un cambio di rotta immediato ma non sarà facile.

Le scelte di Palladino

Assenza in avanti per Raffaele Palladino che non avrà a disposizione lo squalificato Kean. Al suo posto il tecnico viola schiera Beltran supportato da Zaniolo, Fagioli e Folorunsho. In difesa davanti a De Gea c'è Pongracic con Ranieri mentre Dodo e Gosens sono gli esterni. In cabina di regia con Cataldi c'è Mandragora.

L'undici di Fabregas

Cesc Fabregas si affida a Diao al centro dell'attacco con alla spalle Da Cunha, Nico Paz e Strefezza. A centrocampo con Caqueret gioca Perrone mentre in difesa davanti a Butez spazio ad una linea a quattro con Smolcic, Goldaniga, Dossena e Valle.

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, L.Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi; Zaniolo, Fagioli, Folorunsho; Beltran.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Caqueret; Da Cunha, Paz, Strefezza; Diao.