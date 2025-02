Fiorentina da incubo, s'infortunano Kean e Folorunsho e perde al 95': esulta il Verona

Festa Hellas Verona al Bentegodi, battuta 1-0 la Fiorentina. Viola lenti, l'Hellas si difende nel primo tempo che si conclude con poche emozioni.

Il copione però è diverso dall'avvio, perché alla Fiorentina manca anche quella fiammata iniziale che aveva contraddistinto la partenza del Bentegodi. Dopo una prima metà di ripresa a fuoco lentissimo, ecco la fiammata veronese con Suslov che libera al tiro Sarr, sul quale è provvidenziale a murare Ranieri. Quindi alza bandiera bianca Kean, fermato da un duro colpo al sopracciglio che prima lo costringe al bendaggio per fermare la perdita di sangue, poi all'uscita in barella. Da lì la partita, non proprio indimenticabile, subisce un altro scossone di rallentamento del ritmo, e si trascina verso uno 0-0 a un certo punto apparso scritto a tutti. Non a Bernede, lesto ad approfittare di un pallone non allontanato dai suoi compagni di squadra in piena area e a segnare l'1-0 al 95', il gol decisivo per le sorti del match.