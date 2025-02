Fiorentina, doppia tegola: Kean esce in barella, Folorunsho si ferma

Finisce a metà secondo tempo la partita Hellas Verona-Fiorentina per il centravanti Moise Kean. Rimasto vittima di un duro colpo al volto, in particolare tra lo zigomo e l'arcata sopraccigliare dell'occhio sinistro, l'attaccante viola era rientrato inizialmente in campo ma dopo pochi frangenti si è buttato a terra. Immobilizzato con un collare, Kean è uscito dal campo in barella.

Pochi minuti più tardi un altro infortunio in casa viola. Michal Folorunsho si accascia a terra per un problema muscolare alla coscia, Palladino lo sostituisce con l'acquisto di gennaio Ndour. L'ex Napoli è in dubbio per la sfida al Maradona di domenica 9 marzo.