Fiorentina e Sassuolo non si fanno male: i viola si avvicinano alla salvezza
Termina 0-0 la sfida tra Fiorentina e Sassuolo nel lunch match della 34ª giornata di Serie A. Un risultato che lascia soddisfatte entrambe le squadre: i viola si avvicinano ulteriormente alla salvezza matematica, ora distante nove punti a quattro giornate dalla fine, mentre i neroverdi salgono a quota 46 mantenendo il decimo posto. Nel primo tempo è la Fiorentina a fare la partita, sfiorando il vantaggio con Albert Guðmundsson e Manor Solomon, ma trovando sempre la pronta risposta del portiere avversario Stefano Turati.
Ripresa più equilibrata, occasioni da entrambe le parti
Nella seconda frazione il ritmo cala, ma non mancano le occasioni. La Fiorentina continua a spingere con Dodô e Guðmundsson, mentre il Sassuolo sfiora il colpo con Andrea Pinamonti, fermato dal palo su assist di Armand Laurienté. Nel finale ci prova anche Nicolò Fagioli per i viola, ma senza precisione. Il risultato non cambia e le due squadre si dividono la posta in palio.
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