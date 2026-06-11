Juventus, clamoroso: ora è in discussione la posizione di Comolli
La situazione di Damien Comolli alla Juventus resta al centro delle valutazioni della proprietà bianconera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il futuro dell’attuale amministratore delegato è oggetto di riflessione da parte dei vertici del club, impegnati in queste ore a definire le prossime mosse sul piano dirigenziale. Sul tavolo c’è la possibilità di confermare la fiducia a Comolli, ma non si escludono scenari alternativi che potrebbero portare a una revisione dell’assetto societario.
Juventus, ore decisive per il futuro della dirigenza
La proprietà sta infatti valutando l’opportunità di avviare un profondo processo di rinnovamento all’interno del management. Un’ipotesi che, secondo le indiscrezioni, appare al momento sempre più concreta rispetto alla conferma dell’attuale assetto. Le decisioni attese nelle prossime ore potrebbero dunque segnare l’inizio di una nuova fase per il club, con possibili cambiamenti ai vertici e una ridefinizione delle strategie organizzative. Resta da capire quale sarà il destino di Comolli e quale direzione la Juventus intenderà intraprendere per il proprio futuro.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro