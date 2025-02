Fiorentina, emergenza clamorosa con l'Inter: solo in 14 sono disponibili

vedi letture

"Sei sono stati ceduti rispetto alla distinta di quel 1 dicembre e i cinque nuovi non possono esserci per ragioni regolamentari". La Fiorentina è in emergenza per la gara con l'Inter di questa sera, il recupero del match che fu interrotto dopo il malore a Bove al Franchi.

Appena 14 i giocatori disponibili come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Quattordici per l’esattezza, perché in aggiunta ci sono Colpani, Cataldi e Adli tra quelli “arruolabili”, solo che nessuno dei tre è in condizioni fisiche ottimali: ma uno a occhio a croce dovrà stringere i denti e giocare. In una parola: emergenza. Così ci arriva la Fiorentina ai nerazzurri di Simone Inzaghi, in quella che davvero potrebbe e può essere la partita dell’ulteriore rilancio viola".