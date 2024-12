Foto Fiorentina-Empoli, il pensiero per Bove dei bambini che accompagnano le squadre

“Non volevi la maglia. Eccoti lo striscione. Forza Edo, ti aspettiamo”. Proseguono le manifestazioni d’affetto dallo stadio Franchi per Edoardo Bove prima dell’ottavo di finale di Coppa Italia e questo citato in apertura di articolo è invece un piccolo lenzuolo esposto dai bambini che accompagnano squadre e arbitri nell’ingresso in campo, con dedica allo sfortunato centrocampista viola. Di seguito lo scatto pubblicato sul profilo X del club viola.