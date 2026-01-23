Fiorentina, Harrison: "Conosco McTominay, so che impatto ha avuto in Italia"

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - "Spero di seguire le orme di Pirlo con cui ho giocato negli Stati Uniti e onorare in campo la memoria del presidente Commisso che ha fatto tantissimo per questa società". Così Jack Harrison durante la presentazione oggi al Viola Park: l'esterno inglese è uno dei quattro acquisti di questa sessione di mercata e punta a debuttare domani contro il Cagliari anche per l'indisponibilità di Parisi. "La mia aspirazione è aiutare la Fiorentina che non merita questa classifica e tornare ai miei livelli - ha continuato Harrison proveniente in prestito dal Leeds - Sia nel mio ex club che nell'Everton ho vissuto situazioni simili, quindi farò di tutto per mettere al servizio anche qui la mia esperienza. Io sono pronto, ho lavorato anche con un preparatore privato. Cercherò di portare gli insegnamenti ricevuti quando sono stato allenato da Bielsa, curava davvero tutti i dettagli".

Harrison non è l'unico negli ultimi tempi ad aver deciso di lasciare la Premier League per approdare in Serie A: "Conosco McTominay, so che impatto ha avuto lui e anche altri nel calcio italiano, qui livello e qualità sono altissimi. Per me questo trasferimento è una grande opportunità per la carriera, pensando anche alla nazionale". Lo stesso vale per Giovanni Fabbian, il giovane centrocampista approdato dal Bologna: "La Nazionale è un traguardo a cui ambire, ma ora la testa è soltanto sulla Fiorentina, trovare continuità è importante, ma nessuno te la garantisce. Punto da subito ad aiutare la squadra a tornare dove merita. Italiano mi ha augurato il meglio, è un grande allenatore, ma ora le nostre strade si sono divise". A fare gli onori di casa il ds Roberto Goretti: "Siamo felice dell'arrivo di Jack e Giovanni, ci aspettiamo che diano il loro contributo mettendo in campo la loro energia, umiltà ed entusiasmo". Quindi un pensiero al presidente Commisso scomparso venerdì scorso: "Porteremo avanti il suo esempio e cercheremo sempre di rispettare i suoi valori. Da parte mia e di tutti un abbraccio a tutta la famiglia". La moglie Catherine e il figlio Joseph sono attesi a Firenze nel fine settimana. (ANSA).