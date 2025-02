Ufficiale Fiorentina-Inter, le formazioni: Palladino ne ha solo 11 più due acciaccati in panchina

Alle ore 20:45 si conclude la partita tra Fiorentina e Inter della 14^ giornata di Serie A, match interrotto dopo 16 minuti sul risultato di 0-0 per via del malore occorso al centrocampista viola Edoardo Bove.

Ci sono sorprese, soprattutto nella Fiorentina, già costretta ad un ventaglio di scelte limitatissimo e ulteriormente ristretto dal forfait dell'ultima ora di Gudmundsson, il quale neppure siede in panchina. Palladino opta per un 4-4-2 con catene laterali molto robuste e solide, visto che due terzini quali Dodo e Gosens agiscono sull'altezza del centrocampo. In panchina il tecnico viola può contare solo su due giocatori della prima squadra, per il resto sono stati aggregati giovani della Primavera. Non ha di questi problemi invece Simone Inzaghi, al quale manca di fatto solo Correa. Il tecnico nerazzurro comunque opta per gestire le forze e tiene a riposo per esempio Barella e Dimarco, rimpiazzati da Frattesi e da Carlos Augusto. Davanti c'è la ThuLa.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran, Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Cataldi, Harder, Rubino, Caprini, Colpani.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

A disposizione:

Allenatore: Simone Inzaghi.