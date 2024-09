Fiorentina-Lazio alle 12.30, le formazioni ufficiali: Gudmundsson parte dalla panchina

Alle 12:30 la Fiorentina aprirà la domenica di Serie A. Al Franchi la formazione di Palladino affronterà la Lazio per la quinta giornata di campionato. Solo panchina per Albert Gudmundsson, pronto a subentrare nella ripresa, al suo posto Colpani alle spalle di Kean. In difesa, oltre a Biraghi e Martinez Quarta, spazio a Pietro Comuzzo con Ranieri che partirà dalla panchina. Nella Lazio in campo dal primo minuto il grande ex Gaetano Castrovilli. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Quarta, Biraghi; Dodo, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Ranieri, Sottil, Beltran, Gudmundsson, Ikonè, Richardson, Adli, Kayode, Parisi, Kouame. All.: Raffaele Palladino.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Castrovilli; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Romagnoli, Tchaouna, Marusic. All.: Marco Baroni