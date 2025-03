Fiorentina, le ultime dall’infermeria: lavoro a parte per due giocatori

Meno due all'appuntamento di Atene, dove la Fiorentina tornerà giovedì sera per affrontare il Panathinaikos, match d'andata degli ottavi di finale di Conference League in programma alle 18:45. Stamani la squadra di Palladino ha svolto il penultimo allenamento prima del match, a cui farà seguito la rifinitura di domattina sempre al Viola Park.

La seduta è terminata poco fa, con l'allenatore che ha guidato il gruppo praticamente al completo, ad eccezione di Folorunsho e Colpani che proseguono il loro percorso di riabilitazione in conseguenza ai problemi fisici riscontrati nelle scorse settimane. Per il resto non ci sono state defezioni, pur ricordando che Pablo Marì e Ndour non saranno della partita di giovedì, essendo rimasti fuori dalla lista UEFA presentata dai viola. A riferirlo è Firenzeviola.it.