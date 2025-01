Fiorentina, Martinez Quarta 'ufficializza' l'addio: messaggio social ai tifosi

La sua cessione al River Plate non è ancora ufficiale ma Lucas Martinez Quarta ha già salutato i suoi tifosi. Prima al termine dell'allenamento a porte aperte di ieri al Franchi e oggi rispondendo a un post su Twitter: "Grazie davvero! Rimarrete per sempre nel mio cuore".

Come riferito da Tmw, il difensore farà dunque ritorno in patria, nel club dove era partito per raggiungere l'Italia il 5 ottobre del 2020. Con la maglia viola, in quattro stagioni e mezzo, ha totalizzato 140 presenze in tutte le competizioni realizzando 15 gol. Spesso titolare negli ultimi anni, con Vincenzo Italiano in panchina, con l'arrivo di Raffaele Palladino aveva perso il posto e con l'offerta arrivata dal River Plate adesso è arrivato il momento dei saluti.