Fiorentina, Mastantuono: "Messi è unico ed è il migliore di tutti"
Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina in prestito dal Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.
L'idolo è Messi, c'è un argentino a cui assomiglia?
"Messi è unico e il migliore di tutti, giocare con lui in nazionale è stato un privilegio ed è triste che abbia lasciato la Seleccion. Ammiro Di Maria e Dybala, Paulo gioca nella mia posizione ma è assurdo paragonarmi a calciatori che hanno avuto una carriera straordinaria. Con Dybala ho un ottimo rapporto, durante le vacanze abbiamo giocato a padel in Argentina. E non vedo l'ora di affrontare Lautaro e l'Inter".
Chi è l'attaccante più forte della Serie A?
"I nostri, Pellegrino e Beto. Mateo è fortissimo di testa e ha bisogno di assist: voglio far divertire i tifosi segnando ma anche mandando in gol i compagni".
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