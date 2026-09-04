Fiorentina, Mastantuono: "Messi è unico ed è il migliore di tutti"

vedi letture

Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina in prestito dal Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

L'idolo è Messi, c'è un argentino a cui assomiglia?

"Messi è unico e il migliore di tutti, giocare con lui in nazionale è stato un privilegio ed è triste che abbia lasciato la Seleccion. Ammiro Di Maria e Dybala, Paulo gioca nella mia posizione ma è assurdo paragonarmi a calciatori che hanno avuto una carriera straordinaria. Con Dybala ho un ottimo rapporto, durante le vacanze abbiamo giocato a padel in Argentina. E non vedo l'ora di affrontare Lautaro e l'Inter".

Chi è l'attaccante più forte della Serie A?

"I nostri, Pellegrino e Beto. Mateo è fortissimo di testa e ha bisogno di assist: voglio far divertire i tifosi segnando ma anche mandando in gol i compagni".