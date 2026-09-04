Roma, Gasperini teme il Napoli: "Ha la forza di un ottimo organico"

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini ha analizzato i rapporti di forza in Serie A, soffermandosi anche sull’Inter: «Quasi sempre, ho potuto fare ben poco. L’Inter era già la più forte e si è rinforzata ancora». Il tecnico della Roma ha poi elencato le principali rivali, sottolineando il mercato del Milan, il lavoro di Spalletti alla Juventus e la qualità dell’organico del Napoli. Secondo Gasperini, anche Como e Atalanta sono cresciuti, mentre la Roma dovrà confermarsi ai vertici e migliorare il rendimento negli scontri diretti con le big. Tra le possibili sorprese, infine, indica l’Udinese, convinto che i friulani possano salire molto.

Gasperini e la Champions: «Un punto di partenza»

Per Gasperini, la Champions League rappresenterà soprattutto un’occasione per capire il reale livello della Roma anche fuori dai confini italiani: «Sappiamo già che in Italia ce la possiamo giocare, ora scopriremo se possiamo anche in Europa». L’esperienza internazionale di Balerdi e De Roon, aggiunge, potrà offrire un contributo importante. Tra gli avversari ritroverà anche il PSG, che eliminò la sua Atalanta a pochi minuti dalla semifinale: «Mi vengono sempre in mente le nostre assenze. Io feci entrare Da Riva, loro Mbappé». Infine, parole entusiastiche per la nuova linea arbitrale introdotta da Daniele Orsato: «Fantastico! Si perde meno tempo, vedo meno sceneggiate. Meraviglioso: 10 e lode!».