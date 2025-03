Fiorentina, Pablo Marì: "Lukaku uno dei più forti in Europa, per me un piacere marcarlo"

Pablo Mari, ai canali ufficiali della Fiorentina, parla così dopo la gara col Napoli: "Ce la siamo giocata fino alla fine, complimenti ai ragazzi perché non era facile venire al Maradona e fare una partita del genere. Al di là del risultato abbiamo tenuto la partita aperta fino all'ultimo minuto: meritavamo il pareggio ma penso che abbiamo avuto lo spirito giusto. La squadra sta bene, siamo carichi".

Come è stato marcare Lukaku?

"Uno dei più forti in Europa, per me è un piacere. Anche per me sono banchi di prova, ho lottato fino alla fine per la mia squadra".

Adesso il ritorno col Panathinaikos.

"Abbiamo tre/quattro giorni per riposare. Siamo carichi, sappiamo che partita dobbiamo fare e aspettiamo che tutto lo stadio sia con noi per fare una grande partita insieme".