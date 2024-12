Fiorentina, Palladino verso il Napoli: "Siamo molto carichi, non vediamo l'ora"

Raffaele Palladino, allenatore del Fiorentina ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro la Juventus, parlando tra i vari temi anche del Napoli prossimo avversario.

Avete dimostrato grande carattere...

"La reazione è un aspetto importante. Mi interessava la prestazione contro una grande squadra e un grande allenatore. Le sconfitte non ci spostano. Io ero sicuro dei miei ragazzi e hanno fatto una grande prestazione. L'approccio non è stato dei migliori, ma andare sotto e riprendere la Juve per due volte non è da sottovalutare. Dedichiamo questo pareggio ai nostri tifosi che ci hanno dato la carica ieri, ai tifosi presenti qua e ad Edoardo Bove a cui vogliamo tutti bene".

Sui vostri tifosi?

"Io quel tifoso che ha fatto quel discorso l’avrei fatto giocare titolare ogi. Mi ha dato una carica… Questo è il nostro spirito, noi abbiamo avuto sempre questa cattiveria e questa foga. Loro a centrocampo avevano gente come Thuram, Locatelli e Koopmeiners, mi sono piaciuti tutti i nostri. La Juve poteva fare il terzo gol, ma siamo stati in gara fino alla fine e quel tiro di Sottil è stata una liberazione. Abbiamo tirato tutti insieme a lui in quel tiro".

Sugli scontri diretti con le grandi?

"A volte si danno dei giudizi troppi critici nelle sconfitte e troppi elogi nelle vittorie. Ci vuole equilibrio, ma noi vogliamo continuare cosi. Vogliamo essere competitivi e giocarcela contro tutti. Affrontiamo un’altra grande squadra e siamo pronti nel nostro stadio, non vediamo l’ora, sapendo di essere bravi in cosa metterli in difficoltà".

Sul Napoli?

"Arriviamo a questa sfida con grande entusiasmo. Questo punto ci carica. Oggi ho visto i ragazzi felici e contenti. Non vediamo l'ora di misurarci contro una grande squadra come il Napoli".

Cosa si aspetta dal 2025?

"Mi auguro che i ragazzi continuino così. Dobbiamo continuare a crescere. In questi ultimi due mesi non ci siamo mai allenati e abbiamo solo giocato. Mi aspetto una crescita e dobbiamo continuare a farlo. Sorpresa? Noi vogliamo continuare a crescere e stupire. Sappiamo che non è facile, ma a me interessa la mentalità di questa squadra. Con la mentalità giusta possiamo toglierci delle soddisfazioni. Siamo lì in alto, ci confrontiamo con grandi squadre e mi interessa crescere come mentalità anche".

Sul mercato?

"È un mercato troppo lungo quello di gennaio. Io preferisco fare poco e fatto bene. Chi ha bisogno, deve andare a giocare. La società sa cosa deve fare".

Su Colpani?

"Sapete quanta stima ho per lui. Con sacrificio, rientro, fa un’ottima mole di gioco, ma gli manca la scelta, l’ultimo passaggio. Devo essere bravo io a farlo migliorare in questi aspetti ma ho grande fiducia in lui".

Sulla scelta di Parisi? Resta alla Fiorentina?

"Spero di si, oggi ha fatto una grande partita. Ho scelto lui perchè Gosens ha avuto la febbre. Poi le caratteristiche di Parisi si sposavano bene con Conceicao. Oggi ha fatto una grandissima partita".

Su Thiago Motta?

"Ci salutiamo sempre con affetto e ci diciamo che ci vogliamo bene. Non parliamo mai di cosa tattiche. Lo stimo come allenatore e come persona. Non mi aspettavo una Juve diversa, perchè l'abbiamo studiata bene. È prima per possesso palla, giocano 4-3-3 a volte ruotano 4-2-3-1, ma credo che siamo stati davvero bravi a fare una buona prestazione e limitare una Juventus molto forte. Abbiamo corso un po’ di rischi ad accettare duelli uomo contro uomo tutto campo".