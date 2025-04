Fiorentina, piove sul bagnato: non solo Kean, Palladino perde un altro titolarissimo

Sfortuna senza fine per la Fiorentina che oltre all'assenza di Moise Kean, dovrà fare a meno anche di Dodo. Il terzino brasiliano si trova in ospedale per un'infiammazione all'appendice intestinale che avrà bisogno di essere monitorata. Qualora dovesse ricorrere ad un'operazione, per il giocatore si prospettano almeno 2/3 partite di stop, che lo porterà a saltare l'Empoli, l'andata della semifinale di Conference League contro il Real Betis e probabilmente anche la Roma. Da capire se potrà recuperare almeno per la gara di ritorno contro gli andalusi.

La conferma arriva dallo stesso giocatore attraverso il commento sotto un post su Instagram della pagine 'Passione Fiorentina': "Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato in 4 mesi un'appendicite non è niente". Lo stesso giocatore ha anche espresso la propria frustrazione pubblicando una storia sul suo profilo Instagram su cui si legge: "I buoni attraversano molte afflizioni, ma il Signore li libera da tutte".