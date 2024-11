Ufficiale Fiorentina-Verona, le formazioni: Kean sfida Tengstedt

Alle ore 15:00 allo stadio Franchi di Firenze, nel programma del 12° turno di Serie A, si gioca la partita tra Fiorentina e Hellas Verona. Sono state rese note le formazioni ufficiali, nelle quali Palladino non riserva nessuna sorpresa. Ci sono tutti gli uomini attesi, i titolari per gran parte tenuti a riposo giovedì scorso: guida l'attacco Kean, riecco Colpani e Sottil sulle corsie e la difesa tipo, con Dodo e Gosens in corsia. Neppure nel Verona ci sono grosse sorprese: Zanetti promuove tra i titolari Harroui dopo il gol vittoria contro la Roma. In attacco guida il reparto Tengstedt.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Allenatore: Palladino.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Duda, Serdar; Lazovic, Suslov, Harroui; Tengstedt.

Allenatore: Zanetti.