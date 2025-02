Fiorentina, Zaniolo si presenta: "Carriera diversa dalle aspettative? Non ho rimpianti"

"Mi piace vivere il presente e pensare al futuro, nel passato non si può tornare". Parla così Nicolò Zaniolo, nuovo acquisto della Fiorentina, nella conferenza stampa con cui si è presentato ai media: "Rimpianti? No, nessuno. Le scelte che ho fatto mi sembravano giuste e pensavo che lo fossero in quel momento, quindi lo saranno sempre. Ho 25 anni, sono giovane, non vedo l'ora di poter iniziare, sono tornato a casa".

Perché la numero 17?

"C'era un ragazzo che mi aveva appena scritto quando sono andato in Turchia, poi è rimasto vittima del terremoto e non ce l'ha fatta. Suo padre mi ha chiesto di prendere quel numero di maglia che era il suo e io l'ho fatto".

Qual è il suo rapporto con Bove?

"Edo lo conosco, è sempre pronto a darti una mano, non ha mai sbagliato un atteggiamento o detto una parola fuori posto. Anche fuori dal campo è un ragazzo simpatico e intelligente. Mi dispiace molto per quello che è successo, sarò sempre al suo fianco per dargli una mano. Sono qua con lui a sostenerlo sempre".