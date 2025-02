Fischi allo Stadium! Juve sotto 1-0 con l'Empoli al 45', anche un clamoroso palo per i toscani

Squadre negli spogliatoi fra i fischi dell'Allianz Stadium. L'Empoli chiude la prima frazione di gara in vantaggio 1-0 sulla Juventus di Thiago Motta in questi quarti di finale di Coppa Italia. I padroni di casa partono subito forte con una sponda di Kolo Muani che pesca l’inserimento centrale per Nico Gonzalez che tutto solo davanti a Vasquez calcia altissimo. La squadra di Thiago Motta comanda il gioco facendo girare il pallone con gli azzurri di D’Aversa che invece si difendono in maniera precisa e hanno un’occasione con Konate che calcia dalla lunga distanza senza però trovare lo specchio della porta.

Al 23’ l’Empoli passa in vantaggio sfruttando al meglio un pallone perso da Nico Gonzalez. Ne approfitta Maleh che calcia dalla distanza e supera Perin. La squadra di Thiago Motta prova una reazione di pancia ma sono diversi gli errori tecnici in fase di impostazione dei giocatori specialmente dell’argentino ex Fiorentina che viene beccato dallo Stadium con qualche fischio. Nelle ripartenze gli azzurri possono fare male ma Konate, su suggerimento di Maleh, calcia troppo debolmente favorendo la parata di Perin. La frazione di gara si chiude con Konate che, su rinvio di Vasquez, si presenta a tu per tu con Perin e calcia in diagonale cogliendo il palo.