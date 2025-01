Flop Hermoso, la Roma se ne libera subito: il difensore va in Germania

vedi letture

"Hermoso vuole andare via, andrà via e prenderemo qualche altro ragazzo". Poche parole per annunciare un addio inevitabile: Mario Hermoso lascerà la Roma dopo pochi mesi e approderà - molto probabilmente - al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, con cui è stato raggiunto un accordo secondo Fabrizio Romano. Un amore mai nato, quello tra l'ex difensore dell'Atletico Madrid e i giallorossi, un rapporto tormentato da problemi fisici e cambi in panchina che hanno reso ancor più complicato l'adattamento.

Hermoso, 29 anni, era arrivato da svincolato alla fine della finestra estiva di mercato dopo cinque stagioni trascorsa nell'Atletico Madrid di Simeone. Chiuderà la sua esperienza nella capitale con appena tredici presenze, di cui sei da titolare, e una rete in Europa League contro il Braga.