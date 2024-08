Fonseca manda Kalulu in tribuna, Tmw: Juve sempre più vicina, domani si può chiudere

Il Milan scenderà in campo alle 21 a San Siro nella seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza. Fonseca manda in tribuna Pierre Kalulu, prossimo al passaggio alla Juventus, domani può essere il giorno buono per il trasferimento del difensore. Secondo quanto raccolto da Tmw, i due club sono in contatto e stanno provando a definire l'accordo sulla base di un prestito oneroso a 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Il francese classe 2000 del Milan, infatti, è il nome delle ultime ore per la retroguardia bianconera. Cresciuto come terzino destro, può giocare anche come difensore centrale, ruolo in cui si è confermato sotto la gestione di Stefano Pioli al Milan. Kalulu è legato attualmente al Milan con un contratto fino al 2027. La Juventus imposterebbe l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Al Milan dal 2020, per Kalulu sono 112 le partite disputate, con 3 gol e 3 assist realizzati. Nel corso dell'ultima stagione, invece, 11 i match svolti dal 24enne.