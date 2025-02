Fu accostato al Napoli, Fagioli va alla Fiorentina: cifre e formula

Era stato accostato al Napoli, alla fine Nicolò Fagioli si unirà alla Fiorentina. Come riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato Relevo, il centrocampista lascia la Juventus con la formula del prestito con obbligo condizionato, la cifra totale si aggira intorno ai 18 milioni di euro. È già in corso lo scambio di documenti tra le due società per formalizzare l'operazione.

