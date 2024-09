Galatasaray scatenato in Italia, dopo Osimhen ha chiesto un attaccante alla Fiorentina

La Repubblica di oggi parla del futuro di Lucas Beltran: l’argentino sembra un pesce fuor d’acqua in questa primissima parte di annata con la Fiorentina, sia da prima punta che come trequarti. E dire che per lui sono arrivate diverse richieste dal mercato. L’ultima addirittura ieri dalla Turchia. Il Galatasaray dopo aver preso Osimhen, con Icardi che tornerà tra qualche settimana, dovrebbe passare ad un modulo con due attaccanti: per questo ha pensato di aggiungere Beltran alla rosa, idea respinta fermamente dal club viola che non ha nemmeno voluto sentir parlare di cifre.

Beltran ha giocato 2 partite nella stagione 2024/2025, entrambe in Serie A, accumulando un totale di 69 minuti di gioco senza segnare né fornire assist. In precedenza, nella stagione 2023/2024, ha collezionato 32 presenze in Serie A, segnando 6 gol e realizzando 3 assist in 1.694 minuti giocati. Ha anche partecipato a 12 partite di UEFA Conference League, segnando 4 gol in 759 minuti.