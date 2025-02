Gasperini lascerà l'Atalanta, chi al suo posto? In pole Tudor, l'alternativa un ex azzurro

Ieri Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha confermato il possibile addio di Gasperini alla fine della stagione. "È da nove anni che siamo con il mister e questo tema è sempre stato affrontato a fine stagione. Non ci sono tempistiche accelerate rispetto al solito, ma rispettiamo le sue volontà: con lui abbiamo un contratto fino al 2026 e vedremo a fine anno". Una replica alle parole del giorno precedente, quando il tecnico aveva detto che non ci sarà un rinnovo contrattuale oltre all'attuale scadenza al 30 giugno dell'anno prossimo.

Così tornano di attualità le piste alternative al tecnico di Grugliasco. In pole position c'è Igor Tudor, sondato anche dalla Fiorentina nelle scorse settimane per il dopo Raffaele Palladino, che sarebbe una scelta di continuità rispetto a Gasp. Ha già avuto come direttore sportivo Tony D'Amico, a Verona, riuscendo a salvare tranquillamente gli scaligeri e dando diverse plusvalenze alla proprietà.

Poi c'è la linea della discontinuità, quella di Maurizio Sarri. Il modulo sarebbe molto differente e ci sarebbe bisogno di tempo per metabolizzare i suoi insegnamenti, ma il tecnico non direbbe di no a un'avventura a Bergamo. C'è un'altra candidata per lui, cioè il Milan, a cui aveva chiesto due anni e mezzo di contratto nell'immediato dopo Fonseca.