Gazzetta ammette: “Panchina Inter flop, troppa distanza con i titolari!”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del momento che sta vivendo l’Inter in stagione. La squadra di Inzaghi delude soprattutto quando le alternative non riescono a rendere come titolari. Molti sono stati utilizzati in questo periodo a causa dei tanti infortuni. Il quotidiano parla in modo particolare di Zielinski, Asllani e Taremi spiegando che ci sono molte difficoltà e che il loro rendimento non corrisponde a quelle che sono le ambizioni dell’Inter e le aspettative della società. Si parla di riserve flop.

