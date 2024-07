Gazzetta - Inter, si lavora per Kim in prestito: affare alla Lukaku, i dettagli

Kim Min-Jae non ha convinto al Bayern Monaco e può tornare in Italia. In prestito. All'Inter. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "L’Inter bistellata allora può diventare per Kim il progetto ideale per rilanciarsi: l’ex Napoli tornerebbe a frequentare un campionato nel quale si è imposto al primo colpo e si incastrerebbe in un ingranaggio che funziona alla perfezione come la difesa di Inzaghi. Senza problemi di spazio. l’Inter si assicurerebbe le prestazioni di Kim in una stagione fitta di impegni, il Bayern manterrebbe il controllo sul giocatore. Si ragiona su un’operazione simile a quella messa in piedi per riportare Lukaku a San Siro".