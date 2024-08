Genoa, Gudmundsson in uscita: Gilardino ha chiesto Milik alla Juve

Il diesse del Grifone, Ottolini, prova ad andare incontro a un desiderio espresso dal suo allenatore Gilardino.

Novità in casa Genoa, con la possibilità di perdere il talento di riferimento Albert Gudmundsson che sembra farsi ogni giorno più concreta per la compagine ligure con la casacca rossoblù. I tasselli, infatti, stanno andando al loro posto. Sul tema torna l'edizione genovese di La Repubblica di oggi, sottolineando come il richiamo Fiorentina per l'islandese sia particolarmente invitante anche sotto l'aspetto del contratto, visto che passerebbe dagli attuali 1,4 milioni di euro percepiti a stagione a prendere il doppio.

E mentre il Genoa riflette su come strutturare l'addio di Gudmundsson e se accettare la proposta dei viola di un presttito oneroso con obbligo di riscatto, il diesse del Grifone, Ottolini, prova ad andare incontro a un desiderio espresso dal suo allenatore Gilardino.

Il tecnico, scrive il quotidiano, ha infatti richiesto uno sforzo alla sua società per arrivare ad Arkadiusz Milik, ex centravanti del Napoli in uscita dalla Juventus, di gran lunga preferito a M'Bala Nzola agli occhi del mister. Altri nomi in ballo sono quelli di Remi Oudin (per il quale sono stati offerti 2,5 milioni di euro al Lecce) e un altro bianconero come Tarek Muharemovic, quest'ultimo però in forza alla Under 23. Il Genoa cerca anche un esterno sinistro in difesa.