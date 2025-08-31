Ufficiale

Genoa-Juventus, le formazioni: esordio dal 1' per Joao Mario

di Antonio Noto

Riprende oggi alle 18:30 la 2ª giornata di Serie A e tra le due partite che inaugurano la domenica del campionato italiano troviamo anche la sfida tra Genoa e Juventus. Di seguito le formazioni ufficiali.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo.
A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Vitinha, Messias, Gronbaek, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Cuenca, Fini, Venturino.
Allenatore: Patrick Vieira.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz, David.
A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Koopmeiners, Vlahovic, Gonzalez, Adzic, Kostic, McKennie, Rugani.
Allenatore: Igor Tudor.