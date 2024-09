Ufficiale Genoa-Juventus, le formazioni: sorpresa Ahnor per Gilardino, c'è Zanoli

Tre gare senza fare gol. Tre senza subirle. La Juventus cerca il cambio di marcia in casa di un Genoa ferito dall'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby. La squadra di Gilardino vuole il riscatto e contro le big ha sempre dimostrato di essere un osso duro. Una gara che si giocherà a porte chiuse a causa dei disordini che hanno coinvolto le tifoserie rossoblù e della Sampdoria proprio nella serata di mercoledì.

Gilardino sorprende schierando il giovanissimo Ahnor per Martin sulla fascia sinistra con Zanoli a destra. A centrocampo con Badelj e Frendrup non c'è Thorsby ma c'è l'ex di turno Miretti. In difesa davanti a Gollini confermato Bani con Vasquez a sinistra e De Winter mentre in attacco confermato il tandem Pinamonti e Vitinha. Thiago Motta aveva annunciato in conferenza l'undici che sarebbe sceso in campo contro i rossoblù. In porta c'è Perin con Danilo e Rouhi sulle corsie laterali mentre il pacchetto arretrato è completato da Bremer e Kalulu. A centrocampo con Fagioli c'è McKennie mentre in attacco Vlahovic è supportato da Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Miretti, Ahanor; Pinamonti, Vitinha

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bremer, Kalulu, Rouhi; Fagioli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.