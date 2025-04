Genoa, problema alla spalla per Miretti: dovrà operarsi e salterà il Napoli

vedi letture

Di male in peggio per il Genoa, che dopo aver perso 2-0 contro la Lazio perde anche un giocare il resto della stagione, Fabio Miretti.

Il centrocampista, preso in prestito dalla Juventus in estate, dovrà infatti operarsi alla spalla a seguito di alcuni esami cui si è sottoposto in queste ore. L'operazione, che vede coinvolti sia i club di Juventus che Genoa in una sinergia che va oltre il mercato, sarà svolta a Torino. A riportarlo è Tuttomercatoweb.