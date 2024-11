Genoa, quando Vieira disse: "Balotelli non è da sport collettivi", e Supermario rispose

vedi letture

Il Genoa cambia allenatore e passa da Gilardino a Vieira. Sui social stanno diventando virali alcune frasi del tecnico francese in riferimento alle prove di Balotelli, che Vieira ha già conosciuto e allenato al Nizza e che ora ritroverà a Genova dopo i trascorsi da compagni all'Inter e al Manchester City.

Vieira di Balotelli ai tempi del Nizza disse: "La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio. Volevo portare etica e compattezza, ma per me fu molto difficile lavorare con lui", le sue parole al Daily Mail.

Balotelli recentemente parlà così a So Foot della sua avventura in Francia: "Ho vissuto a Villefranche ed è stato pazzesco. Avevo il sorriso ogni giorno perché la mia era una vita da sogno, davvero. Il problema è stato il modo in cui Patrick Vieira voleva giocare. Non si addiceva molto alle mie caratteristiche. Non avevo alcun problema con lui, mi trovavo bene, semplicemente a livello sportivo però non ero d'accordo con quanto diceva".