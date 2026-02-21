Cagliari-Lazio, le formazioni: Sarri conferma Maldini falso 9
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Unipol Domus tra Cagliari e Lazio, valido per la 26ª giornata di Serie A. Nei rossoblu, Fabio Pisacane conferma Caprile in porta così come la coppia Kilicsoy-Esposito in attacco; nei biancocelesti, Maurizio Sarri dà fiducia a Maldini nel ruolo di falso 9, ai suoi lati Isaksen e Zaccagni.
Di seguito le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Sulemana, Adopo, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata prima di Cagliari-Lazio:
1 - Inter 64 punti, 26 partite giocate
2 - Milan 54 punti, 25 partite giocate
3 - Napoli 50 punti, 25 partite giocate
4 - Roma 47 punti, 25 partite giocate
5 - Juventus 46 punti, 26 partite giocate
6 - Como 45 punti, 26 partite giocate
7 - Atalanta 42 punti, 25 partite giocate
8 - Sassuolo 35 punti, 26 partite giocate
9 - Bologna 33 punti, 25 partite giocate
10 - Lazio 33 punti, 25 partite giocate
11 - Udinese 32 punti, 25 partite giocate
12 - Parma 29 punti, 25 partite giocate
13 - Cagliari 28 punti, 25 partite giocate
14 - Torino 27 punti, 25 partite giocate
15 - Genoa 24 punti, 25 partite giocate
16 - Cremonese 24 punti, 25 partite giocate
17 - Lecce 24 punti, 26 partite giocate
18 - Fiorentina 21 punti, 25 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 25 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 26 partite giocate
