Atalanta, i convocati di Palladino per il Napoli: Ederson ce la fa, l’elenco completo
Raffaele Palladino ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per Atalanta-Napoli, gara valida per la 26ª giornata di Serie A in programma domani alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo. Sciolti i dubbi sulla presenza di Ederson, dato in bilico dopo il dispendio di energie recenti in Champions League contro il Borussia Dortmund. Out come da previsione Raspadori e De Ketelaere.
L'elenco completo dei convocati di Palladino
Portieri: Carnesecchi Marco (29), Rossi Francesco (31), Sportiello Marco (57)
Difensori: Ahanor Honest (69), Bakker Mitchel (5), Bellanova Raoul (16), Bernasconi Lorenzo (47), Djimsiti Berat (19), Hien Isak (4), Kolasinac Sead (23), Kossounou Odilon (3), Scalvini Giorgio (42), Zappacosta Davide (77)
Centrocampisti: de Roon Marten (15), Ederson (13), Musah Yunus (6), Samardzic Lazar (10), Zalewski Nicola (59), Pasali cMario (8)
Attaccanti: Krstovic Nikola (90), Scamacca Gianluca (9),Sulemana Kamaldeen (7),Vavassori Dominic (45)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro