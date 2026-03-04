Coppa Italia, secondo tempo pazzo: l'Atalanta riprende due volte la Lazio

Finisce 2-2 la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta allo Stadio Olimpico, lo stesso risultato maturato nell’altra sfida tra Como e Inter. Dopo un primo tempo povero di emozioni, la ripresa si accende con quattro reti. A sbloccare il match è Fisayo Dele-Bashiru, ma la risposta bergamasca arriva immediata con Mario Pasalic. Nel finale botta e risposta firmato da Boulaye Dia e Yunus Musah, che fissano il punteggio sul definitivo pareggio.

La prima frazione scorre senza grandi sussulti, con l’Atalanta più intraprendente e vicina al vantaggio al 9’, quando Nikola Krstovic segna di testa ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Davide Zappacosta su lancio di Giorgio Scalvini. Al 41’ è ancora la Dea a sfiorare il gol: traversa colpita da Zappacosta su cross di Bernasconi. Nella ripresa la squadra di Maurizio Sarri passa al 48’ grazie al pallonetto di Dele-Bashiru su assist di Daniel Maldini, ma al 50’ Pasalic ribadisce in rete dopo una respinta di Ivan Provedel su tiro di Samardzic. Nel finale, dopo il nuovo vantaggio laziale firmato Dia, l’Atalanta trova il 2-2 con Musah, abile a finalizzare l’azione avviata da Sulemana.