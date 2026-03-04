Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: l'ex Maldini dal 1', ancora Krstovic titolare
Dopo lo 0-0 andato in scena ieri sera al Sinigaglia tra Como e Inter, stasera in campo anche Lazio e Atalanta per la gara di andata della seconda semifinale della Coppa Italia, gara in programma allo Stadio Olimpico a partire dalle ore 21:00. Queste le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni.
A disposizione: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Hysaj, Provsgaard, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri.
Allenatore: Maurizio Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi: Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Sulemana, Ahanor, Kossounou, Musah, Scamacca, Vavassori,.
Allenatore: Raffaele Palladino
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro